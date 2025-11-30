Da "Se fosse sempre domenica" a "Domenica Viola": segui con noi Atalanta-Fiorentina!

Poco più di un'ora al calcio d'inizio di Atalanta-Fiorentina, valida per la tredicesima giornata di Serie A, e Radio FirenzeViola è pronta per raccontarvela come sempre in diretta. Dalle 17 arriva infatti "Se fosse sempre domenica", con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua in conduzione e Andrea Giannattasio in radiocronaca da Bergamo, per seguire passo dopo passo la sfida della New Balance Arena. Alle 21 sarà poi il turno di "Domenica Viola" con Andrea Bruno Savelli e tutti i suoi ospiti per continuare con le analisi sul risultato della squadra di Vanoli.

