Una Fiorentina imbarazzante. Serve una rivoluzione tattica: difesa a quattro, 4 centrocampisti e Piccoli con Kean. Basta con Gud. Via Fagioli. Nel mercato invernale almeno tre acquisti di livello

Usiamo il termine imbarazzante. E siamo buoni. La Fiorentina rimedia un'altra figuraccia. Stavolta in Conference. Mi dispiace dirlo ma non c'è traccia a livello tattico di un calcio propositivo. Vanoli non ha inciso nella qualità del prodotto Fiorentina. E i risultati sono gli occhi di tutti. Serve una rivoluzione tattica. Basta difesa a tre, basta Gudmundsson, basta Fagioli. Se sono questi vanno venduti a gennaio. Basta anche con Dzeko che sembra diventato di colpo un nonno. È tutta gente che sembra vivere su un altro pianeta. Passiamo a quattro dietro con quattro centrocampisti e Piccoli insieme a Kean. Basta anche parole. Ne ho sentite tante. Ora servono fatti. Perdere con l'AEK Atene è l'ultimo campanello d'allarme. Non raccoglierlo sarebbe un vero suicidio.

Vanoli, serve un'idea di calcio

Mi sono piaciuti i primi passi in viola di Vanoli. Messaggi chiari, un invito a tutta la squadra a metterci cuore e grinta. Armi importanti ma non possono bastare per evitare la retrocessione. Serve un'idea di calcio. Serve proporre schemi più￹ propositivi in fase offensiva. Basta con la politica dei piccoli passi. Bisogna cominciare a vincere. Soprattutto in quelli che saranno gli scontri diretti. Vanoli volti pagina e cambi passo. Velocemente. Per il momento la sua Fiorentina è simile in negativo a quella di Pioli.

Servono rinforzi

Chiudiamo guardando al prossimo mercato invernale. La dirigenza ha tranquillizzato tutti sulla forza economica della Fiorentina. Niente limitazioni, insomma. Mi auguro che il presidente Commisso garantisca il necessario budget ai suoi operatori. La squadra va potenziata in maniera profonda. Niente scommesse. Niente giovani senza esperienza. Servono un leader in mezzo al campo, un difensore di valore internazionale e anche un esterno d'attacco. Bisogna spendere e soprattutto bisogna spendere bene. Mi auguro che Goretti cresca velocemente. Purtroppo anche lui è una scommessa. Commisso ordini ai suoi uomini di ricostruire una Fiorentina competitiva. E non è mai tardi per immaginare alla guida del club viola un dirigente di esperienza assoluta.