A Radio FirenzeViola è il momento di "Made in Viola", a seguire "Extra Viola"
Ci siamo, scatta l'appuntamento con Made in Viola, il nuovo format interamente dedicato al vivaio della Fiorentina, in onda ogni sabato dalle 20 alle 20:50 su Radio FirenzeViola, condotto da Andrea Giannattasio.
Questa sera per inaugurare il format andrà in onda un’intervista esclusiva, lunga e approfondita al responsabile del settore giovanile viola Valentino Angeloni. Un viaggio unico nel mondo delle pianticelle cresciute e lanciate in questi anni dalla Fiorentina: dagli attuali Fortini e Kouadio, passando per Comuzzo, Kayode, Harder e tanti altri talenti che stanno sbocciando sotto gli occhi di tutti. Angeloni racconterà aneddoti, percorsi di crescita e retroscena di chi ha visto questi diamanti grezzi trasformarsi nei possibili campioni di domani.
Un appuntamento imperdibile per tutti i tifosi viola e per chi ama scoprire il futuro del calcio. Restate sintonizzati dunque su Radio FirenzeViola per vivere da vicino il cuore pulsante del settore giovanile gigliato!
A seguire il consueto appuntamento dalle 21 alle 21.30 con Extra Viola, format di approfondimento della giornata viola in vista di Atalanta-Fiorentina, in collaborazione con RTV 38.
