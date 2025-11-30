Perché Palladino non è tornato alla Fiorentina un mese fa: la ricostruzione

L'edizione odierna de La Nazione parla di quello che potrebbe essere stato il destino di Fiorentina e Raffaele Palladino soltanto un mese fa. Perché c'era anche l'attuale allenatore dell'Atalanta nella lista dei candidati a prendere il posto di Pioli dopo l'esonero, anche se non è mai stato vicinissimo al ritorno nonostante la pressione di una parte del gruppo squadra. Troppe le richieste di Palladino per essere accolte a stagione iniziata e così la dirigenza viola ha poi virato su Vanoli.

Palladino però si è sistemato dopo poco perché anche mentre pensava all'ipotesi Fiorentina-bis era consapevole che la panchina dell'Atalanta sarebbe stata libera a stretto giro di posta. Così, oggi Palladino ritrova sì la Fiorentina ma da avversario. E vorrà batterla per dare seguito al grande risultato di Champions League.