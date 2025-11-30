Il programma di oggi di Radio Firenzeviola: in diretta dalle

vedi letture

Nuova giornata di dirette per Radio Firenzeviola che vi accompagnerà prima, durante e dopo Atalanta-Fiorentina. Si parte alle 15 con Francesco Benvenuti e Virginia Bicchi in studio per due ore insieme di analisi e prepartita, poi arriva "Se fosse sempre domenica" con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua in conduzione e Andrea Giannattasio a Bergamo. Alle 21 sarà poi il turno di "Domenica Viola" con Andrea Bruno Savelli e tutti i suoi ospiti.

Clicca qui per seguire le dirette