FirenzeViola Atalanta-Fiorentina 2-0, le pagelle: Sohm il più in difficoltà, Piccoli spreca, De Gea limita il passivo

DE GEA – Risponde presente sul tentativo centrale di Scamacca e si ripete di lì a poco su De Ketelaere. Resta decisivo anche su Zappacosta a ridosso della mezz’ora e nuovamente su De Ketelaere ma è sorpreso dalla traiettoria di Kossounou. Subito dopo rischia qualcosa con un rinvio poco preciso la cui ripartenza consente a Lookman di concludere a lato. Nuovamente battuto nel secondo tempo da Lookman dopo la respinta su Scamacca. Resta protagonista qualche minuto più tardi su De Roon. Limita il passivo, 7

PONGRACIC – Non semplice gestire Lookman nella prima parte di partita, mentre una decina di minuti più tardi manca in appoggio per Kean al termine di una ripartenza. Più di una difficoltà incluso il giallo dopo un quarto d’ora nella ripresa, 5

PABLO MARI’ – Chiusura all’altezza sul cross di Lookman dopo il primo quarto d’ora poi va in sofferenza come del resto tutto il reparto trovando pure il giallo, 5

Dal 29’st COMUZZO – Tiene botta nel finale, 6

RANIERI – Bella l’iniziativa in avvio con l’assist per Kean che impegna Carnesecchi, ma resta troppo alto nelle successive occasioni dell’Atalanta e più in generale soffre moltissimo De Ketelaere. In avvio di ripresa è comunque suo il cross nell’occasione di Kean. Il cuore però non basta, 5

DODO’ – Il primo cross è totalmente fuori misura e arriva dopo un quarto d’ora. E’ il leit motiv dei suoi primi 45 minuti mentre a inizio secondo tempo osserva Lookman firmare il raddoppio dopo la respinta di De Gea. Solita valanga d’imprecisioni, incluso un contropiede sul quale non trova il tempo per concludere, 5

Dal 15’st FORTINI – Qualche chiusura apprezzabile, 6

MANDRAGORA – Parecchia sofferenza nel primo tempo, soprattutto quando Zappacosta gli sfugge presentandosi a tu per tu con De Gea. Ci prova con un tiro al quarto d’ora della ripresa con il quale guadagna solo un corner. Finisce pure lui tra gli ammoniti con l’unica nota positiva del cross per Kean che colpisce il palo, 5,5

FAGIOLI – Costantemente in ombra per tutto l’arco del primo tempo, nel secondo tempo si fa scavalcare dal cross di Lookman per De Roon che solo De Gea neutralizza. Impalpabile, 5

Dal 15’st GUDMUNDSSON – Consueto impatto troppo morbido sulla partita, 5,5

SOHM – Si vede poco nella prima mezz’ora se non per un tentativo al volo, sballato, intorno al ventesimo. Meglio quando chiama al tiro Piccoli che trova la risposta del portiere ma è lui a lasciar parecchio spazio a Kossonounou in occasione del gol e nel secondo tempo il suo blocco su Scamacca è nullo nella circostanza che vale il 2-0 dell’Atalanta, 4,5

Dal 31’st RICHARDSON – S.v.

PARISI – Qualche recupero pulito nella seconda parte del primo tempo poi va in grosso affanno su tutte le iniziative avversarie, 5,5

PICCOLI – Tutt’altro che cattivo sul primo pallone utile, dopo la corta respinta di Carnesecchi. Si rivede con il tiro parato da Carnesecchi a dieci minuti dall’intervallo poi fatica a trovare spazi. Sprecone, 5

Dal 31’st NDOUR – S.v.

KEAN – Ben servito da Ranieri ha la prima occasione della serata ma non trova l’angolo. Si vede poco nel resto della frazione e comincia male la ripresa sprecando da buona posizione il cross dalla sinistra di Ranieri. Meglio quando ci prova di testa trovando un difensore sulla linea e più tardi trovando pure il palo. Non si arrende ma nemmeno incide, 5,5

VANOLI – Senza cambiare l’assetto base rilancia Piccoli accanto a Kean e Fagioli vertice basso di centrocampo. I suoi hanno una doppia occasione importante in avvio poi ringraziano De Gea per le sue parate e non riescono a esser incisivi nuovamente con Piccoli, a una decina di minuti dall’intervallo. Conferma del periodo nero il gol nerazzurro è favorito anche dalla buona sorte. Stessa musica nel secondo tempo quando prima Kean spreca e poi Lookman raddoppia. Entrano Fortini e Gudmundsson per Dodò e Fagioli, poi Comuzzo per l’ammonito Marì e Ndour e Richardson per Sohm e Piccoli. La sconfitta è logica conseguenza di un divario evidente nella qualità delle giocate, la sua cura al male oscuro viola è ancora lontana dal funzionare, 5