Via alle nostre dirette per Atalanta-Fiorentina. Si parte alle 15: il programma
Nuova giornata di dirette per Radio Firenzeviola che vi accompagnerà prima, durante e dopo Atalanta-Fiorentina. Si parte alle 15 con Francesco Benvenuti e Virginia Bicchi in studio per due ore insieme di analisi e prepartita, poi dalle 17 arriva "Se fosse sempre domenica" con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua in conduzione e Andrea Giannattasio in radiocronaca da Bergamo, per seguire passo dopo passo la sfida della New Balance Arena. Alle 21 sarà poi il turno di "Domenica Viola" con Andrea Bruno Savelli e tutti i suoi ospiti per continuare con le analisi sul risultato della squadra di Vanoli.
