RFV Giorgetti: "Vanoli non ha ancora portato novità. Piccoli e Kean non stanno funzionando"

Angelo Giorgetti ha parlato nel corso del post partita di Radio FirenzeViola commentando la sconfitta della Fiorentina sul campo dell'Atalanta per 2-0. Queste le sue dichiarazioni: "È dall'inizio del campionato che ci sono gli appelli, uno in più o in meno non fa differenza. Alla quarta partita di Vanoli siamo sempre alle solite, oggi forse qualcosina in più si è visto oltre alla solita sfortuna. La Fiorentina purtopppo non ha giocatori in grado di far cambiare le sorti di una gara. Siamo di fronte a una squadra in chiarissima difficoltà mentale che subisce le sue fragilità.

Io la vedo sempre più dura. Anche oggi ripeto c'è un po' di sfortuna. Da Vanoli mi aspettavo onestamente qualcosa di nuovo. Ha aggiunto Piccoli a Kean ma i due devono imparare a convivere, insieme non hanno costruito niente".