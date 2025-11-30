Angeloni su Galloppa: "La prima squadra ha capito il suo livello in un allenamento"

vedi letture

Nella sua lunga intervista esclusiva concessa a Radio Firenzeviola, il responsabile del settore giovanile della Fiorentina Valentino Angeloni ha parlato anche di Galloppa e dell'emozione di vederlo chiamato con la prima squadra: "Daniele è cresciuto con noi ed è cresciuto molto sotto tanti aspetti. Nella sofferenza degli infortuni che ha avuto ha saputo cogliere la positività. È un ragazzo curioso e questo è importante per un allenatore. In conferenza ha dimostrato lo spessore umano. L'allenamento fatto con la prima squadra è stato di grande livello e lo hanno capito anche i giocatori della prima squadra. Si è messo a disposizione in un momento difficile e lo ha vissuto con grande serenità con uno staff preparato perché il compito del settore giovanile è formare giocatori ma anche figure per il settore giovanile e la dimostrazione è che Vanoli che ringrazio ha chiesto dei professionisti per la prima squadra.

Abbiamo promosso figure dall'attività di base e questo è uno stimolo. Daniele in estate era stato cercato e lui ha fatto le sue valutazioni ed ha scelto di stare con noi. Magari gli capiteranno delle opportunità, sa bene cos'è Firenze e la Fiorentina ma so che vuole fare l'allenatore e deciderà lui e so che può farlo".