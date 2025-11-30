Benassi nello staff della Fiorentina Under 18. Angeloni: "Vi racconto come è andata"

Tra le domande poste a Valentino Angeloni nell'intervista realizzata da Radio Firenzeviola, il responsabile del settore giovanile ha parlato anche di Marco Benassi, entrato nello staff dell'Under 18: "Lo conosco dalla Primavera dell'Inter, come Biraghi e Duncan, visto che ero al settore giovanile nerazzurro perciò lo conosco da tanti anni e i suoi figli giocano nel nostro settore giovanile, piccoli ma promettenti. Marco ne veniva a vedere gli allenamenti e lo vedevo molto triste perché era fermo ed allora a gennaio chiesi al suo agente se poteva piacergli questa esperienza visto che viveva a Firenze ed è sempre stato un ragazzo intelligente e di carisma ma anche di umiltà. Perciò a mercato chiuso lui non ha voluto più andare a giocare ed io gli ho proposto di venire a vedere gli allenamenti e come funziona, lui lo ha fatto su tutti i campi ed ha iniziato da collaboratore.

Ho visto che gli piaceva avere a che fare con i ragazzi più grandi e dunque c'è stata l'opportunità di inserirlo nello staff di mister Capparella ed ora sta facendo un ottimo lavoro. Chi ha fatto il calciatore può avere il vantaggio della conoscenza del campo e dello spogliatoio ma poi ci vuole anche intelligenza e Marco ce l'ha, credo che possa fare l'allenatore dunque, deve solo continuare a crescere e migliorare e Capparella gli sta dando il giusto spazio".