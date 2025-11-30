Atalanta-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Dodo a destra, Fagioli in regia. Piccoli-Kean davanti
Chiamata al riscatto dopo l'ennesima prestazione deludente, giovedì sera con l'AEK Atene, la Fiorentina si ritrova a scendere in campo su un altro terreno di gioco ostico, quello dell'Atalanta. La squadra viola cerca disperati punti salvezza per uscire da una situazione di classifica drastica, affrontando oggi il suo ex tecnico Palladino che allena una Dea in ripresa dopo la gestione Juric. Nell'undici di Paolo Vanoli c'è Fagioli in cabina di regia, mentre a sorpresa torna già dal primo minuto Dodo, di nuovo sulla destra al posto di Fortini. Ecco le formazioni ufficiali:
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere; Lookman, Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Piccoli, Kean. Allenatore: Paolo Vanoli
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati