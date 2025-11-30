Vanoli: "Il confronto con i tifosi era per le parole di Dzeko. L'aspetto mentale è decisivo"

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nell'immediato post partita della gara persa per 2-0 in casa dell'Atalanta. Queste le sue dichiarazioni: "Da quando sono arrivato ai giocatori ho detto sempre la realtà.Il confronto con i tifosi era per le parole di Dzeko, noi gli ringraziamo per il sostegno che ci danno sempre. Vanno guardate le cose positive di oggi, potevamo andare in vantaggio e poi abbiamo preso gol su un cross. I primi 20 minuti siamo stati un po timorosi e De Gea ha fatto qualche parata importante. Alla distanza siamo usciti ed è importnate nonostante avessimo giocato pchi giorni fa. Nel mese di dicembre iniziano le gare quelle vere. Dobbiamo rimanere positivi".

Ancora sul momento viola: "Io situazioni così le ho vissute, quando le aspettative iniziali erano più alte poi ricambiare obbiettivo per giocatori che avaveno ambizioni diverse è difficile. L'aspetto mentale è decisivo, ci stiamo provando alle volte con un po' di paura. In coppa anche ci erano stati annulati due gol per pochissimo, non siamo fortunati. Io devo riuscire a liberare un po' più la testa ad un gruppo che sta lavorando tanto per uscire. Io sono convinto che i frutti del lavoro arriveranno. Moise e Piccoli oggi hanno avuto occasioni, dobbiamo diventare più cinici. Affronteremo il Sassuolo con la rabbia di una squadra che sta in fondo in classifica":