Dagli inviati Atalanta-Fiorentina, squadra applaudita dalla curva: chiarimento tra Dzeko e i tifosi

La Fiorentina, dopo la sconfitta contro l'Atalanta per 2-0, si è recata come di consueto sotto il settore ospiti occupato dai tifosi viola. È qui che, come appreso dalla nostra redazione, è andato in scena un colloquio tra Edin Dzeko, protagonista del post partita di Conference con le sue dichiarazioni, e la curva. Il bosniaco anche attraverso l'uso del megafono si è chiarito e poi abbracciato con i tifosi, che al termine hanno applaudito la squadra chiedendo con un coro "undici leoni".