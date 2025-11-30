Atalanta-Fiorentina 2-0, altra sconfitta viola: Kossounou e Lookman decidono il match
La Fiorentina di Paolo Vanoli perde per 2-0 in casa dell'Atalanta dell'ex Raffaele Palladino. I viola non giocano una brutta partita, tenendo botta in quanto a occasioni contro i nerazzurri nel primo tempo ma chiudendo la prima metà di gara sotto per 1-0 per via del tiro-cross fortunoso di Kossounou arrivato al 41' che ha beffato De Gea. Ad inizio ripresa poi l'Atalanta ha trovato l'immediato 2-0 con Lookman sugli sviluppi di un calcio d'angolo.
La Fiorentina li per qualche minuto è sembrata sbandare, ma poi è riuscita a reagire sfiorando più volte il gol che avrebbe riaperto la gara, colpendo tra l'altro un palo con Kean. Insomma anche sfortunata la squadra di Vanoli che resta ferma a 6 punti in classifica al penultimo posto davanti al Verona di Zanetti vista la miglior differenza reti.
