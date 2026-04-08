Calamai: "Lista Uefa, norme discutibili: Fiorentina penalizzata dalle sue scelte"

vedi letture

Nel consueto appuntamento del mattino col suo Caffè Nero Bollente su Radio FirenzeViola, Luca Calamai ha analizzato così la prossima partita della Fiorentina: "Trovo quantomeno discutibile il fatto che dopo il mercato invernale, nella seconda fase delle coppe, ogni società abbia la possibilità di cambiare solo tre giocatori rispetto alla lista Uefa consegnata a settembre. Per me è discutibile perché non capisco il motivo di questi limiti e rendere meno importanti alcune operazioni di mercato. Questa limitazione penalizza la Fiorentina, che ha dovuto fare delle scelte, non mi hanno convinto nemmeno le scelte della società, ma nel momento in cui le hanno fatte la priorità era evitare l'incubo retrocessione e la Conference era vista come un fastidio.

Certo è che col Crystal Palace io avrei visto volentieri in mezzo al campo un combattente come Brescianini, che tra l'altro dopo un momento di flessione mi sembra tornato ai suoi livelli. Speriamo, strada facendo, di non dover rimpiangere anche l'assenza in lista di Rugani".