Quando vede il Palace, De Gea vola: ecco il curioso record dello spagnolo

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David De Gea torna a giocare in Inghilterra a più di mille giorni dall'ultima gara ufficiale. Lo scrive il Corriere dello Sport: a Selhurst Park se lo ricordano molto bene, perché quando vedeva il Palace si esaltava. L'acchiappa-aquile, per le parate da hall of fame fatte contro il club del sud di Londra, torna da spauracchio per un popolo intero, quello delle Eagles. Per diciannove volte ha affrontato il Crystal Palace con la maglia dello United, 13 vittorie, tre pareggi e tre sconfitte, appena 14 reti subite, mentre in 9 occasioni è uscito dal campo con la porta inviolata (è la squadra contro cui ha collezionato più clean sheet in carriera). A Selhurst Park non dimenticano soprattutto un intervento contro qualsiasi legge della fisica per opporsi a un colpo di testa a botta sicura di Benteke, che stava già esultando.

Non si dimenticano neanche i guantoni dello spagnolo sull'Fa Cup alzata al cielo di Wembley, contro il Palace, nel maggio 2016. Proprio da Wembley - era il 3 giugno 2023, altra finale di Fa Cup persa contro il City, nel giorno del suo addio ai Red Devils - a Londra. 1041 giorni dopo De Gea torna per giocare una gara ufficiale in Inghilterra, dove rimane un'icona - e uno dei portieri più forti nella storia della Premier-, scrive il Corriere.

