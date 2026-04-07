RFV Merlo: "Fagioli è il futuro della Fiorentina. Io lo chiamerei in Nazionale"

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Così Claudio Merlo, ex calciatore di Fiorentina, Inter e Lecce, a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" parlando di Fagioli e della prestazione di Verona: "Io andrei piano nel dire che la Fiorentina è già salva. Non ho visto una grande Fiorentina contro il Verona. Troppo difensiva, non ha mai attaccato. Poi quando si vince va sempre bene. Fagioli è forte, non capisco perché non lo chiamano in Nazionale. Penso che sia uno dei migliori centrocampisti italiani. È un giocatore che sta crescendo. Giocando così credo che porti a una crescita della Fiorentina, poi ha iniziato anche a segnare. È il futuro della Fiorentina".

Per la partita di giovedì c'è da preoccuparsi a centrocampo viste le assenze?

"Penso che Fagioli e Ndour siano i titolari. Ndour sta facendo molto bene. Gli altri sono una scommessa, con Mandragora infortunato e Brescianini fuori dalla lista. Il cambio modulo dipende dall'allenatore e dalle circostanze. Credo che il 4-4-2 può andare bene. Poi se rientra Solomon hai un'arma in più. Fabbian è un giocatore di inserimento, non è un giocatore che può giocare a tutto campo. Deve stare vicino all'area di rigore, perché ha i tempi giusti".

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