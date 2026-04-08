Cambio di priorità e nuove-vecchie gerarchie in porta: col Palace torna De Gea

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Salvo clamorose novità, come scritto ieri su FirenzeViola.it, contro il Crystal Palace toccherà ancora a David De Gea. Nessuna notizia clamorosa, se non fosse per il fatto che nelle ultime quattro di Conference lo spagnolo aveva lasciato i guantoni da titolare a Lezzerini e Christensen. Il Corriere dello Sport sottolinea come questa novità rappresenti anche un cambiamento (quantomeno parziale) delle priorità della Fiorentina: da quando è arrivato Fabio Paratici è stato chiaro come la Conference rappresentasse un impegno marginale rispetto alla disperata rincorsa alla salvezza, che ancora non è matematica ma è più vicina. E quindi ecco che è il momento di riguardare anche ai giovedì europei, usati finora per dare minutaggio a chi ha giocato di meno e una pausa ai titolarissimi. Adesso però, anche la Conference può tornare a essere roba di De Gea.

E sul futuro dello spagnolo scrive: De Gea ha rinnovato a maggio scorso con il club viola estendendo il suo contratto fino al 2028. Nonostante i rumors che lo hanno accostato anche ad alcune big italiane, la volontà dello spagnolo sembra quella di voler continuare a Firenze almeno per un altro anno. Da capire poi quali saranno le intenzioni della società, che in casa ha anche un possibile crack del ruolo come Tommaso Martinelli, classe 2006 in prestito alla Sampdoria.

