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Calamai: "Contro il Palace opterei per il 4-4-2: davanti Gud e Kean"
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Nel consueto appuntamento del mattino col suo Caffè Nero Bollente su Radio FirenzeViola, Luca Calamai ha analizzato così la prossima partita della Fiorentina: "Il Crystal Palace ha nelle corsie esterne il suo punto di forza, quindi la Fiorentina secondo me potrebbe trovare la contromossa passando al 4-4-2. L'idea mi convince perché potremmo avere le catene giuste, a destra con Dodo e Parisi, a sinistra con Gosens e Harrison. A Gudmundsson potrebbe essere ritagliato così il ruolo che gli piace di più, libero di andare dove lo porta il cuore alle spalle di Kean.
Una piccola rivoluzione tattica ma il modo per affrontare nel migliore dei modi gli inglesi. La palla passa a Vanoli".
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Radio FirenzeViola
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2 10 anni dopo è di nuovo Londra: dal Tottenham al Crystal Palace. Sulle fasce gli inglesi fanno paura
Copertina
Mario TeneraniI tre mesi di Paratici: i numeri dicono tutto. Vanoli il primo a trarne giovamento. La rivoluzione del diesse: nessuno la fermi. Niente paura, sono inglesi...Giochiamocela
Tommaso LoretoTre assenze pesanti, due protagonisti: il successo di Verona vale più di qualsiasi altra analisi (ma è un altro promemoria sulla rivoluzione che attende Paratici). Fagioli patrimonio del calcio italiano: va tutelato, non offeso
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