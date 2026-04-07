RFV Vitale: "La Fiorentina è salva senza problemi. Può vincere contro il Palace"

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Giuseppe Vitale, ex direttore sportivo dell'Empoli, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" parlando di salvezza e di Conference: "Ancora è lunga, però la Fiorentina è salva non ci sono problemi. Poi si deve vedere cosa vogliono fare con la squadra. La mia fiducia fin da subito sulla salvezza della Fiorentina arrivava dal livello della squadra".

Cosa pensa di Vanoli?

"Io penso che Vanoli ha fatto un lavoro discreto, ma a me non dice nulla e lo cambierei. Aveva una squadra migliore e bastava dargli un inquadratura. Io lo cambierei qualsiasi siano risultati a fine stagione".

Quale è il suo parere sulla partita di giovedì?

"Per la Conference aspetterei con grande calma e poi vediamo che cosa fanno. Non è una partita facile, ma la Fiorentina può anche vincere. Sicuramente giocherà con la formazione migliore".

Ascolta l'intervista completa su Radio FirenzeViola