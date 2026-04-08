Moise c'è, nonostante la tibia: Kean lancia la sua sfida al Crystal Palace

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Moise Kean sta bene ed è pronto a scendere in campo da titolare. Questo quanto riporta il Corriere dello Sport a proposito di Crystal Palace-Fiorentina di domani. Mettendo l’ordine necessario e cominciando proprio dal centravanti, ci si aspetta il numero 20 a far bella mostra di sé domani sera a Selhurst Park per guidare la Fiorentina alla conquista della porta del Crystal Palace. E se così non dovesse essere, la ragione sarà solo tecnica, cioè di scelta dell’allenatore sempre magari in duplex con l’attaccante: perché Moise, scrive il Corriere, si sta allenando regolarmente, anche se la tibia rimane un ostacolo con cui fare i conti e risolvibile solo con uno stop prolungato che eviti ulteriori traumi, ora impossibile per il susseguirsi delle partite, e perché giocare viceversa giova anche al suo morale per ritemprarsi in viola delle delusioni in azzurro.

Quindi titolare Kean, poi siccome vivere alla giornata nella gestione del problema che ormai si trascina da settimane è un’esigenza e non una prerogativa, vediamo se rifinitura e parole di Vanoli lo confermeranno oppure no. Altrimenti spazio a Piccoli, ovvio.