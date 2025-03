RFV Calamai: "Faccio autocritica su Pablo Marì. Palladino ha trovato la sua Fiorentina"

Al fischio finale di Fiorentina-Juventus terminata 3-0 per i viola, Luca Calamai ha parlato così a Radio Firenzeviola: "Dico solo che è un peccato che ci sia la pausa perché questo uno-due ci ha rimesso in gioco su tutto. Su questo slancio e questa gioia io spero si possa ripartire con delle certezze. Il tempo degli esperimenti è finito. Voglio fare un po' di autocritica: ero molto perplesso sull'operazione Pablo Marì invece credo che in questa difesa a tre ci stia bene e col tempo ci starà anche meglio. Secondo me Palladino ha capito come far giocare meglio la sua squadra, con la difesa a tre e dando libertà a Gudmundsson che fa questi gol bellissimi, senza caricare il colpo.

Ha ritrovato il centrocampo perché Mandragora-Cataldi-Fagioli sono il centrocampo della Fiorentina. Poi ci saranno delle rotazioni, è inevitabile. Ma oggi la Fiorentina ha trovato i suoi undici, basti vedere che da giovedì ne ha cambiato solo uno, Pablo Marì. Mi verrebbe da dire che la Juventus è una barca alla deriva ma sarebbe ingiusto non mettere sulla bilancia ciò che ha fatto la Fiorentina".