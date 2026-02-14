RFV Calamai: "Ero ottimista prima di Como ma la Fiorentina non è ancora salva"

Luca Calamai, intervenuto su Radio Firenzeviola dopo la vittoria della Fiorentina a Como, ha commentato così la prestazione dei viola: "Abbiamo abbattuto anche la maglia arancione, che gioia. Sapete che io ero abbastanza ottimista perché era un tipo di partita adatto alla Fiorentina. Tutta la responsabilità sulle spalle degli avversari, spazi giusti, un po' di presunzione del Como...

Poi qualcosa è cambiato nella Fiorentina, nell'atteggiamento ma anche nello sfruttare finalmente determinate situazioni perché era importante farlo. Ero ottimista prima di questa partita ma dico anche che la Fiorentina non è salva: negli ultimi mesi potevamo battere la Lazio e il Milan e ha battuto il Bologna. Contro squadre di un certo livello ha fatto sempre una buona figura ma la salvezza la conquisti con le ultime, quindi occhio al Pisa. Lì dovrà dimostrare quello che oggi abbiamo finalmente intravisto, cioè di essere una squadra".