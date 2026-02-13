RFV Andrea Ardito: "Il Como ha grande potenziale. Con un solo difetto"

L'ex calciatore e allenatore delle giovanili del Como, Andrea Ardito, è intervenuto a "Chi si compra?" in onda su Radio FirenzeViola. Queste le sue parole sulla scalata del club lombardo: "L'ho vissuta poi anche io proprio sulla mia pelle, sia da calciatore che da allenatore perché ero arrivato ai tempi di Preziosi con un progetto comunque importante per quegli anni. Eravamo in Serie C, abbiamo fatto la doppia scalata fino alla serie A, poi sono tornato dopo 7-8 anni. Dopo una scalata dalla Serie D erano ritornati in C, però con una situazione che ogni anno sembrava che dovesse cambiare la società, fantomatici presidenti che arrivavano col Ferrari alle presentazioni e poi sparivano, la moglie di Essien che ha fatto fallire. Adesso mi ci metto dentro un po' anch'io come tifoso: è tutto in divenire, ci sono grandissime potenzialità, però penso che il bello sia godersi il momento".

Quali sono i punti a sfavore del Como che può sfruttare la Fiorentina?

"Trovare dei difetti a questo Como è difficile e vengono fuori solo in alcuni momenti, in alcune partite. Magari anche per una mancanza di esperienza nel gestire alcuni momenti della gara, perché comunque sono tutti ragazzi molto giovani. Quello in cui ha fatto un po' fatica il Como è stato giocare con le squadre chiuse, che non lasciano spazi. E lì o hanno la bravura e la fortuna di sbloccarla anche con le palle inattive, o sennò diventa una partita dove i giocatori possono un po' innervosirsi. Secondo me la Fiorentina deve usare un po' un sentimento di disperazione, cioè quel sentimento che se usato bene ti fa fare delle cose anche importanti: ti fa soffrire, ti fa superare dei momenti di difficoltà nella partita che ci saranno inevitabilmente con il Como".

Che tipo di atteggiamento dovrà avere la Fiorentina domani?

"La Fiorentina deve sperare che un episodio magari non vada bene, e che anzi possa andare a proprio favore. Però sicuramente sarà una partita tosta. Il Como quando trova squadre che lo vanno a prendere uomo contro uomo è molto bravo a uscire nel palleggio, con Butez che è il secondo miglior portiere in Serie A".

