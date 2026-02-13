RFV Mpasinkatu: "Vanoli non ha colpe con il Torino, ha fatto quello che poteva"

vedi letture

L'intermediario di mercato, Malù Mpasinkatu, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" parlando dell'importante sfida di Como e del tema salvezza: "Ogni partita è a sé, si affronta un Como in grande forma, mi piace come gioca a calcio. È una squadra fatta di giovani che giocano con spensieratezza, che a volte peccano nel non chiudere le partite. Se pensano di giocare contro una squadra da retrocessione sbagliano, perché il telaio della Fiorentina è ben superiore".

È stata giusta la linea del direttore Paratici di fare quadrato su Vanoli?

"È stato giusto perché in questo momento qui cambiare non serve. I giocatori devono prendersi le loro responsabilità, sapere che maglia indossano e sapere che quelle zone non sono da Fiorentina. Vanoli negli ultimi minuti contro il Torino ha urlato a tutti per dare indicazioni e mantenere la concentrazione. Vanoli ha fatto quello che poteva, poi sta ai giocatori. Ora sono tutti sotto esame. Penso che l'idea di Paratici sarà raggiungere la salvezza per poi tirare una linea e ripartire. Le squadre davanti alla Fiorentina sono abituate a lottare per quelle posizioni, la Fiorentina non lo è".

Ascolta l'intervista completa su Radio FirenzeViola