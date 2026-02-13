RFV Paganini: "Per me il prossimo allenatore della Fiorentina sarà Sarri"

vedi letture

Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" parlando del possibile cambio di alleantore in casa viola e di Manor Solomon: "Secondo me il prossimo allenatore della Fiorentina sarà Maurizio Sarri, perché è un profilo che piace molto a Paratici e che proprio Paratici portò alla Juventus. È un allenatore con cui si può aprire un ciclo e poi bisogna stare attenti a quello che accadrà a Conte a Napoli. Sarri è stato accostato anche in passato alla Fiorentina e Paratici lottò per farlo arrivare a Torino. Adesso è importante per la Fiorentina riprendere un binario giusto con la continuità della presidenza Commisso e con un grande dirigente come Paratici".

A lei Solomon può ricordare l'effetto che ebbe Salah al suo arrivo a Firenze?

"Sì i colpi li ha. La cosa importante è che lui si sia subito integrato, perché per un calciatore che viene acquistato nel mercato di gennaio non è facile ambientarsi subito, questo vuol dire che ha una grande personalità".

Ascolta l'intervista completa su Radio FirenzeViola