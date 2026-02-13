RFV Cauet: "La Fiorentina deve essere attenta in difesa e micidiale in attacco"

vedi letture

Benoit Cauet, ex calciatore di PSG e Como, tra le altre, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" parlando della situazione della Fiorentina e della prossima partita contro il Como: "La perdita del Presidente Commisso ha fatto molto male alla Fiorentina, che ha una squadra per salvarsi, ma il peso della maglia e della posizione in classifica è elevato e questo comporta una forza che il gruppo deve creare e avere per fare risultati".

La Fiorentina come può mettere in difficoltà il Como?

"La Fiorentina ha i giocatori e la prestazione c'è sempre stata. La differenza dall'anno scorso è che la scorsa stagione ogni volta che calciava faceva gol. Il Kean dell'anno scorso non è minimamente paragonabile a quello di oggi. Il Como ha una squadra molto forte, capace di tenere la palla, con un gioco collaudato. Sono bravi a difendersi e ad attaccare. Fabregas ha iniziato a imparare il calcio in maniera diversa, contro il Napoli hanno atteso per poi ripartire. La Fiorentina deve essere molto attenta in difesa e micidiale in attacco, perché il Como non ti concede tante opportunità. Se riesce ad essere organizzata può farcela".

Secondo lei il Como è la squadra più moderna della Serie A? Che centrocampo metterebbe sabato?

"Il Como è una squadra moderna con una società che ha lavorato bene, mettendo un giovane allenatore con i suoi principi. Ha un gioco più spagnolo e meno italiano. Il Como non è una squadra che si lascia sottomettere dall'avversario. A centrocampo credo che ci siano molti calciatori capaci di determinare come Brescianini e Mandragora, che possono portare gol e tecnica".

Ascolta l'intervista completa su Radio FirenzeViola