Giorgetti: "Finalmente! C'è una notizia anche migliore della vittoria a Como"

Angelo Giorgetti commenta su Radio Firenzeviola a caldo la vittoria della Fiorentina a Como: "Finalmente! In una delle partite più difficili potrebbe essere scattato qualcosa nella testa dei giocatori, perché ho visto forse per la prima volta una squadra che è consapevole di dove è finita. Ho visto malizia nei momenti decisivi, una squadra che raddoppia e a volte triplica, una squadra che lotta come si deve fare per non retrocedere. Per me questa è una notizia bella anche più della vittoria. Oggi la Fiorentina ha rischiato pochissimo anche nel finale, nonostante l'autogol di Parisi che secondo me è stato comunque tra i migliori".

La Fiorentina ha gestito bene la partita.

"Sono i dettagli che fanno la differenza. In fondo anche far innervosire Morata che in area comunque può dare noia, è stata una cosa importante perché significa capire quali sono i potenziali rischi e Morata lo è. Quando parlo di consapevolezza mi riferisco a questo. Non so se è stato Paratici o cosa sia successo ma ho visto giocatori finalmente diversi, che sanno di giocarsi la vita a livello calcistico".