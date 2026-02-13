RFV Casagrande: "Ora sta tutto alla Fiorentina. Deve stare calma e fare punti"

L'ex calciatore di Fiorentina e Como, Francesco Casagrande, ha parlato a "Viola amore mio" in onda su Radio FirenzeViola analizzando la partita del Sinigaglia e il centrocampista ideale di cui la Fiorentina ha bisogno: "Le squadre che fanno degli ottimi risultati hanno sempre due centrocampisti di rottura che proteggono la difesa e se questi non ci sono è un problema. Secondo me nella costruzione di una squadra prima si pensa alla difesa e poi all'attacco. Serve la difesa e un buon centrocampo. Credo che il problema non siano i nuovi acquisti è la squadra che non va come dovrebbe andare, tra l'ansia e la paura si complica la situazione. Ora si deve stare calmi e cercare di fare punti, anche uno, a Como. Il Como è la squadra rivelazione che gioca molto bene, però il calcio sappiamo com'è, può succedere tutto. Sta tutto alla Fiorentina di mettere in campo qualcosa in più andando su tutti i palloni come se fosse una finale. Perdere a Como sarebbe davvero una situazione non facile, ma a volte nel calcio succedono cose non previste".

Chi può sostituire Fagioli tra i centrocampisti?

"Secondo me non c'è un calciatore come Fagioli. Lui dovrebbe esserci sempre, perché detta i tempi e finalizza l'azione. Servirebbe un centrocampista di rottura, un calciatore alla Modric, che non è facile da trovare. Quando la squadra avversaria è in possesso dovrebbe cercare di chiudere le linee di passaggio".

