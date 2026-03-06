FirenzeViola

Kean anche stamattina ha lavorato a parte: Parma sempre più un miraggio

Ancora un allenamento differenziato questa mattina per Moise Kean: come appreso in questi minuti da Firenzeviola.it, l'attaccante viola sta proseguendo il suo lavoro di recupero personalizzato per colpa dei recenti problemi alla tibia e dunque nemmeno oggi - dopo mercoledì e ieri - la punta ha lavorato con il resto del gruppo. Si fa dunque molto complessa la possibilità che il classe 2000 possa essere disponibile per lo scontro diretto di domenica alle 15 contro il Parma anche se non è detta l'ultima parola: domani la rifinitura al Viola Park scioglierà ogni dubbio.