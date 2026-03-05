RFV Prandelli: "Bisogna sostenere la Fiorentina nelle difficoltà, i giocatori a Firenze non devono sentirsi mai soli"

L'ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato dell'attualità viola a margine della serata-evento per il sesto anniversario della "Alberto Di Chiara Academy" a Radio FirenzeViola: "Bisogna amare la Fiorentina soprattutto in momenti di difficoltà come questi, tutti uniti e dare la possibilità alla squadra di preparare le partite con serenità".

Cosa manca? "Dovremmo partire da mesi fa e c'è una società che ha vissuto un lutto importante, non so cosa è mancato ma dobbiamo essere uniti e sotenere i giocatori che a Firenze non devono mai sentirsi soli".

Cosa prevede per domenica? "Il Parma è compatta e organizzata che non ti dà spazi oltre la linea difensiva e dunque nbisogna verticalizzare e andare là".

Cosa può fare Vanoli? "Ognuno ha il proprio modo di aiutare i propri giocatori, io dicevo di fare quello che facevamo in allenamento ed essere bravo a cambiare velocemtne le situaizoni e bisogna aiutare la squadra ad uscire questa ansia. Le prossime due gare con Parma e Cremonese determinanti".

La Nazionale è sulle spalle di Kean? "La Nazionale è sulle spalle di Rino Gattuso e mi piace l'idea che stia creando una famiglia".