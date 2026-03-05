RFV Apolloni: "Parma solido e capitalizza, per la Fiorentina gara importante"

L'ex difensore del Parma Luigi Apolloni, presente alla partita-evento organizzata per il sesto compleanno della "Alberto Di Chiara Academy", ha parlato della prossima sfida dei ducali con la Fiorentina: "Sarà una partita molto più importante per i toscani, vista la classifica. I ducali vengono da risultati positivi, i viola dovranno ribaltare l'annata negativa contro una squadra più serena di lei".

La difesa è la differenza maggiore tra queste due formazioni?

"Prima dei ko contro Atalanta e Juventus, il Parma aveva la miglior difesa delle ultime 12 e poi capitalizza al meglio. Spero di vedere una gara bella, che vinca il migliore".

Come spiega le difficoltà della Fiorentina?

"Sono annate... La Fiorentina era partita con altre aspettative, aveva programmato con Pioli di essere tra le prime 7-8, addirittura si era parlato di Champions. Si sono poi verificate delle situazioni che hanno portato alla venuta di Vanoli. L'esempio è De Gea, che è un grandissimo portiere, ma è tutta la squadra che è in difficoltà, anche lui a volte".

La Fiorentina si salverà?

"Ha tutti i mezzi per farlo. La mentalità è cambiata, prima c'è voluto un assestamento. In ogni caso sarà una cosa graduale perché non è che con due risultati la Fiorentina si salva, magari succede all'ultima giornata".