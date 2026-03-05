RFV Giulia Ferrandi ospite a Radio FirenzeViola: "Volevo essere più protagonista con la Fiorentina"

vedi letture

Nel palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it, durante "L'altra metà della Viola", programma di focus sul calcio femminile condotto da Claudia Marrone; spazio all' ex giocatrice della Fiorentina ora al Siena Giulia Ferrandi, che ha parlato del momento della Nazionale Femminile e della Fiorentina: "Ero molto scettica sulla scelta della Nazionale di puntare su Soncin, perché era un allenatore con poca esperienza e zero precedenti nel femminile. Invece mi sta piacendo molto, sono tranquilla per il futuro dell'Italia, ho visto la partita dell'altra sera contro la Svezia, fino a poco tempo fa avremmo pensato tutti che sarebbe finita in una goleada per le scandinave, stavolta le azzurre hanno perso ma hanno comunque giocato bene. Stiamo crescendo e ci stiamo facendo sentire come movimento soprattutto grazie alla Nazionale".

Sull'esperienza vissuta in viola: "L'unica cosa che posso dire è che avrei voluto essere più protagonista nell'anno della Fiorentina, ma davanti a me c'erano giocatrici molto forti e io ero piccola. Sono stata sfortunata anche per l'infortunio avuto, ma a Firenze ho conosciuto tante persone stupende, una è Elena Linari, la sua determinazione spinge anche me a migliorarmi". Sulla Fiorentina attuale invece: "Questa squadra vuole tornare grande, le ultime stagioni non sono state all'altezza della storia recente del club ma credo che anche questa stagione potrà riservare delle sorprese nel finale per le viola".

Qui il podcast integrale della puntata