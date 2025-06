RFV Calamai: "Dei prestiti di rientro valuterei solo Barak. No a Biraghi"

Nel consueto 'Caffè nero bollente' in diretta su Radio Firenzeviola, Luca Calamai si è espresso così sull'attualità della Fiorentina: "Ho letto con curiosità il fatto che c'è una squadra intera che tornerà a Firenze. Giocatori che non sono riusciti a mostrare un valore importante e rischiano di andare a gravare sulla società. Di tutto il gruppo l'unico che mi intriga è Barak, grande professionista: conoscendo il calcio di Pioli potrebbe diventare un'alternativa in mezzo al campo. Chi non credo tornerà è Biraghi, che pure qualcuno rivorrebbe in maglia viola.

Non ne capisco il perché visto che c'è un grande giocatore come Gosens e dietro di lui un Parisi in grande crescita. Oltre al fatto che potrebbe giocare anche Fortini lì. Il capitano è stato alla festa della Curva ed è amato da quel mondo, è un grande professionista ma per me può continuare tranquillamente lontano da Firenze".