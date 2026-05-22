RFV Calamai: "Commisso analizzi la contestazione e dia ascolto a Paratici"

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Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola durante "Buongiorno Firenze", ha parlato così: "Siamo arrivati all'ultimo atto di una storia che ci ha amareggiato per mesi. Stasera al Franchi non ci sarà il presidente Commisso ma mi auguro che segua la partita e gli umori del pubblico: nell'ultimo atto verranno fuori le valutazioni del tifo viola e valutando i primi striscioni l'amarezza è fortissima.

Caro presidente Commisso che hai ringraziato la squadra per la salvezza: ascolta il Franchi, i veri sentimenti della stagione viola. E se vuoi restituire un sorriso a questa gente, quando verrà da te Paratici dagli i soldi necessari per riportare la Fiorentina in Europa".