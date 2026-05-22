RFV P. Marino sul futuro: "Più si cambia, meglio è: vi spiego. Rivoluzione? Nel calcio si può fare tutto"

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Il dirigente sportivo Pierpaolo Marino, ex tra le altre di Udinese, Napoli ed Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio" per parlare della stagione della Fiorentina: "Non ho mai avuto il minimo dubbio che la Fiorentina non si sarebbe salvata. Quello che è successo all'inizio poteva essere dovuto a una congiunutra di problemi. La Firoentina doveva essere al 6/7° posto in classifica, insieme ad Atalanta e Bologna. Non esulto per la salvezza, è una stagione inspiegabile. Quello che è avvenuto nel girone del ritorno era quello che doveva avvenire dall'inizio. Il calcio, nel breve periodo, può dare anche valori assurdi, ma nel medio periodo, questi valori, si riequilibrano. Per me la Fiorentina è arrivata anche più in basso di dove sarebbe dovuta arrivare. Gli ultimi risultati sono il minino che doveva essere dato a un tifo a una città così straordinaria calcisticamente e una rosa che era forte già prima del mercato di gennaio".

Che valutazione farebbe su Vanoli e sul futuro allenatore?

"Di questa stagione non salverei nulla. Quando una squadra non gira per un periodo lungo vuol dire che c'è qualcosa che girava nello spogliatoio ovvero il virus della sconfitta che poi ha infettato tutti. Più disinettante si mette meglio è. La proprietà ha speso, ha fatto sacrifici, ha messo su una squadra che si è comportata bene in Europa in questi anni e che non si meritava questa stagione. Voglio anche ricordare il povero Commisso e Barone. Secondo me più si cambia e meglio è, ma non perchè Vanoli non sia bravo. Per me lo spogliatoio ha vissuto un periodo da cui è meglio stare lontani, per non rischiare ricadute".

Potrebbe essere attuare una rivoluzione nel prossimo mercato estivo?

"Mi è capitato di creare squadre anche a campionato iniziato, o quando, all'Atalanta, c'era la penalizzazione e il processo scommesse che si era concluso tre giorni prima della fine del mercato e non sapevamo in che categoria avremmo giocato. Dipende dalla gestione di chi sta al comando ma nel calcio si può fare di tutto e di più e farlo bene".

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