La lista dei partenti. Per Gazzetta ci sono Dodo, Gosens e Fazzini

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La Gazzetta dello Sport fa il punto su chi oggi al Franchi rischia di giocare l'ultima partita con la maglia della Fiorentina. Secondo la rosea anche Dodo e Gosens sono nella lista dei partenti: il primo è uno dei più appetibili sul mercato, il secondo ha 31 anni e sulla corsia di sinistra c’è bisogno di rinfrescare. Via anche i giovani Jacopo Fazzini e Niccolò Fortini oltre ai tre prestiti che non saranno rinnovati, Harrison, Rugani e Solomon.

In attacco pronto a partire Albert Gudmundsson ed è in bilico pure Roberto Piccoli, che oggi dovrebbe essere ancora al centro dell’attacco vista la perdurante assenza di Moise Kean