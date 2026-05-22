La lista dei partenti. Per Gazzetta ci sono Dodo, Gosens e Fazzini

La lista dei partenti. Per Gazzetta ci sono Dodo, Gosens e FazziniFirenzeViola.it
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Oggi alle 08:52Primo Piano
di Redazione FV

La Gazzetta dello Sport fa il punto su chi oggi al Franchi rischia di giocare l'ultima partita con la maglia della Fiorentina. Secondo la rosea anche Dodo e Gosens sono nella lista dei partenti: il primo è uno dei più appetibili sul mercato, il secondo ha 31 anni e sulla corsia di sinistra c’è bisogno di rinfrescare. Via anche i giovani Jacopo Fazzini e Niccolò Fortini oltre ai tre prestiti che non saranno rinnovati, Harrison, Rugani e Solomon.

In attacco pronto a partire Albert Gudmundsson ed è in bilico pure Roberto Piccoli, che oggi dovrebbe essere ancora al centro dell’attacco vista la perdurante assenza di Moise Kean