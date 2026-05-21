RFV Amerini sicuro: "Aquilani può essere una bella scommessa. Esterni viola, vi spiego"

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L'ex centrocampista viola ed oggi agente Daniele Amerini è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola nel corso de "I tempi supplementari" per commentare i principali temi di attualità di casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

Amerini, in attacco cosa farebbe con Solomon ed Harrison?

"Solomon quando è stato bene ha fatto vedere di avere delle caratteristiche che pochi giocatori hanno in Serie A. Ma bisogna capire quanto sia fragile fisicamente. Chi lo conosce lo deve valutare bene. Harrison ha fatto vedere di essere un "soldatino", un giocatore lineare. Ma in annate così strane non è facile battezzare i giocatori: magari un elemento che è andato male, poi in futuro si potrebbe rivelare utile".

Invece a centrocampo che idea si è fatto di Brescianini e Fabbian?

"Per quello che si è visto quest'anno più di un elemento potrebbe essere rispedito al mittente… ma vale lo stesso discorso che ho detto prima: in un'annata ideale, magari, tutti avrebbero potuto far bene. Fabbian per me con un modulo corretto può portare punti alla squadra. Anche qui l'ultima parola spetterà al futuro allenatore viola".

La sta stupendo la stagione di Aquilani al Catanzaro?

"Quando era stato accostato in passato alla Fiorentina per me sembrava presto. Ora potrebbe essere un profilo su cui provare a costruire qualcosa. E' un tecnico giochista, che già nella Primavera viola ha dimostrato di avere delle ottime idee. Con una squadra sulla carta non straordinaria ha valorizzato tanti giovani e ha fatto un campionato straordinario. Favasuli messo a destra è una sua invenzione, a conferma del fatto che Aquilani ha idee".