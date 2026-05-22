FirenzeViola Gosens, ci eravamo tanto amati. Ora il dubbio sul futuro

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La stagione di Robin Gosens ha lasciato a desiderare quanto quella dei suoi compagni. Pochi gli esclusi dal disastro di quest'anno. Forse dal terzino tedesco ci si sarebbe aspettati qualcosa in più sul profilo dell'affidabilità, vista l'esperienza e il senso di responsabilità della persona prima del calciatore. Tuttavia anche il classe '94 si è fatto travolgere dalla negatività generale, finendo per diventare una copia sbiadita della certezza che rappresentava.

Il rifiuto di "responsabilità".

Nel mese di gennaio Gosens aveva ricevuto un'offerta dal Nottingham Forest, salvo rifiutarla per non sottrarsi alle proprie responsabilità. Il giocatore ha proseguito il suo cammino a Firenze, dove aveva dichiaratamente ritrovato il sorriso. Il suo contratto scadrà a giugno del 2028, ma non è escluso che le parti possano salutarsi in estate nell'ottica di ricostruire un organico che ha fallito. Se l'ex Atalanta sarà uno dei punti di (ri)partenza non è dato sapere.

L'ultimo atto. Solo della stagione?

Stasera Gosens giocherà dal primo minuto per provare a concludere la stagione con una vittoria. Potrebbe essere la sua ultima presenza allo stadio Artemio Franchi. Il concetto vale per diversi suoi compagni di squadra. Questo si vedrà, intanto l'ultimo atto di un campionato da dimenticare ma non troppo, nel senso che possa servire da riferimento in negativo per un futuro diametralmente opposto e carico di entusiasmo finora sconosciuto.