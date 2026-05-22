Chi il prossimo tecnico della Fiorentina? Corr.sport insiste: "Vanoli in pole"

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Secondo il Corriere dello Sport - Stadio, l'idea di Paratici per quanto riguarda il prossimo allenatore della Fiorentina resta quella di andare avanti con Paolo Vanoli, esercitando l'opzione in scadenza a fine mese e rinnovando il contratto dell'allenatore anche per la prossima stagione. L'idea non ha impedito però al dirigente di valutare altri profili, in particolare due o tre, e il viaggio in America di Paratici e Ferrari non dovrebbe incidere sulla scelta dell'allenatore.

L'alternativa principale a Vanoli resta Fabio Grosso, scrive il quotidiano: il tecnico è destinato a salutare il Sassuolo e la Fiorentina è un'opzione più che concreta. Confermare Vanoli o investire su Grosso? Due scenari in uno che si vedono dal Viola Park e non sarà la partita contro l’Atalanta a modificarlo, ma solo la svolta drastica di Paratici se - eventualità remota - non vedesse realizzabile né l’uno e nell’altro