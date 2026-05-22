I dubbi sul restyling del Franchi. Nazione: "Sarebbe questa la tutela di Nervi?"

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In un focus sui lavori che ancora sono da portare avanti in merito allo stadio Franchi, l'edizione odierna de La Nazione pone molti dubbi sulla buona riuscita dell'intervento. Dalle dichiarazioni dell'amministrazione comunale emergono nuove "scoperte" che ogni cittadino normalmente conosce prima di fare interventi privati, e che invece emergono in maniera abbastanza paradossale nel pubblico riaprendo ogni volta la caccia alle risorse per completare il restyling.

Gabriele Canè scrive: "La Fiorentina vuol fare la sua parte. Non basterà. Ci saranno i fondi degli europei 2032. Da conquistare. Denaro pubblico, come quello che arriverà probabilmente dalla Regione. Saranno sufficienti? Sembra di no, soprattutto se si continueranno a fare «scoperte», come succede quando si è programmato a tappe o si mette mano a strutture datate. E più si getta lo sguardo alle nuove gradinate della Fiesole, più si pensa a come sarà la struttura a fine (?) lavori, e più ci si chiede: sarebbe questa la tutela del progetto di Nervi blindato da tutte le sovrintendenze? Saremo ignoranti, ma a noi pare che di significativo resteranno in pratica solo Maratona e scale elicoidali".