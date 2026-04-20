RFV Calamai: "Occhi puntati su Rugani: oggi test per deciderne il futuro"

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Nel consueto appuntamento del mattino con il Caffè Nero Bollente su Radio FirenzeViola, Luca Calamai ha parlato così dei temi caldi di casa Fiorentina: "La Cremonese, che ieri ha pareggiato in casa col Torino, fa vivere in maniera abbastanza serena questa trasferta in Salento della Fiorentina. Quindi diventa importante soprattutto la prestazione di alcuni singoli.

E io andrò a guardare con grande curiosità la prestazione di Daniele Rugani: non è che va scoperto e giudicato per la partita contro il Lecce, ha un suo percorso professionale di alto profilo, e non sono preoccupato neanche dal fatto che in caso di ulteriore minutaggio scatterà il suo riscatto automatico, mi domando soltanto se serve Rugani alla Fiorentina del futuro. Immagino che Vanoli, su suggerimento di Paratici, voglia vedere per un periodo di gare Rugani all'interno del progetto viola, per capire se può essere un titolare, un uomo di esperienza del gruppo o se se ne può fare a meno".