RFV Budel: "La Fiorentina non deve fare 'tabula rasa'. Vanoli merita un'altra chance"

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Alessandro Budel, ex calciatore con un passato anche a Lecce e oggi commentatore in tv, ha parlato nel corso di "Chi si compra?" su Radio FirenzeViola: "Il rischio che la Fiorentina arrivi leggera alla partita di stasera c'è, perché penso che la i viola siano già salvi. Sarà una partita comunque importante, perché basta poco ritrovarsi con i cattivi pensieri. Però sicuramente il Lecce ci arriva con maggiori stimoli rispetto ai viola".

Il Lecce deve fare i conti con una fase offensiva in difficoltà.

"Non ha mai trovato il suo attaccante. Anche gli acquisti hanno faticato. Nessuno è riuscito mai a diventare un attaccante importante. Però è una squadra viva e dinamica e questa è una nota importante per una squadra che si deve salvare. E queste caratteristiche le ha mostrate soprattutto in casa".

C'è qualcosa da salvare nella stagione della Fiorentina?

"Non sono mai convinto che il 'tabula rasa' sia un concetto che funziona nel calcio. Ripartire con tutti uomini nuovi non è mai semplice. La Fiorentina ha già cambiato tanto, invece penso che abbia bisogno di creare una base solida proprio dopo le sofferenze di questa stagione. Ci sono tanti ottimi giocatori da cui poter ripartire".

Cosa pensa del futuro della panchina e della possibile conferma di Vanoli in vista del prossimo campionato?

"Ha fatto grandi cose. Ha preso la squadra nel mezzo di mille difficoltà e non era nemmeno ben visto a inizio percorso. Si meriterebbe una chance. mi piacerebbe vedere la Fiorentina pronta a scegliere un allenatore per aprire un ciclo. Pioli non era la persona giusta, forse lo potrebbe essere Vanoli. Mi piacerebbe vedere il club viola con un ottica lungimirante, un allenatore a cui dare un po' di tempo".

Ascolta il podcast per l'intervista completa.