CALAMAI, Caos Franchi chiuso: un messaggio a Commisso

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola Luca Calamai ha parlato del tema del giorno di casa Fiorentina, ovvero il riottenimento dei 55 milioni mancanti per un restyling completo del Franchi e la possibilità per la squadra di non dover lasciare Firenze: "Finalmente abbiamo la certezza che il Franchi verrà completato e quindi urge una riflessione: nel mercato invernale quante volte ci siamo trovati a pensare come potesse fare la Fiorentina a investire una certa quantità di denaro non sapendo dove giocherà. Perplessità comprensibili e giuste.

Ora però per Rocco Commisso lo scenario è chiaro: la Fiorentina non sarà più costretta a lasciare Firenze e giocherà in uno stadio nuovo, adeguato e moderno. A questo punto non ci sono più alibi: se Commisso vuol far vincere la Fiorentina lo stadio non è più un problema, ma una spinta a investire i soldi necessari per fare una squadra forte".