Calamai: "Baturina al Como: sono colpito e infastidito. Viola, chance persa"

Nel consueto appuntamento del mattino su Radio FirenzeViola col suo Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha parlato di un ultimo colpo di mercato che riguarda il Como, club che ha chiuso nelle scorse ore l'acquisto di Martin Baturina, talentuoso trequartista croato classe 2003 che si è messo in mostra in Champions con la Dinamo Zagabria e che era stato rincorso invano anche dalla Fiorentina nell'estate del 2024: ""C'è una notizia che mi ha colpito e infastidito ed è quella che il Como ha chiuso l'operazione per l'acquisto di Baturina. Parliamo di uno dei più grandi talenti del calcio europeo, giocatori che la Fiorentina aveva avvicinato, contattato e cercato di acquistare, frenata poi dalla valutazione della Dinamo. Mi ha colpito perché se c'erano dei dubbi sul fatto che il Como diventerà una competitor vera anche della Fiorentina, ormai è chiaro che sarà così.

Il Como sta crescendo, ha detto no all'Inter per il tecnico, Cesc Fabregas. Ora aggredisce sul mercato giocatori di valore internazionale. Mi ha infastidito perché un'operazione simile avrei sperato la potesse chiudere anche la Fiorentina di Rocco Commisso".