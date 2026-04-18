Pierozzi sulla Fiorentina: "La seguo spesso da tifoso. Quanta sfortuna..."

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Intervenuto su Radio Firenzeviola per raccontare la cavalcata del suo Benevento promosso in Serie B, il prodotto del settore giovanile della Fiorentina Edoardo Pierozzi ha detto la sua, da fiorentino, sulla stagione dei viola: "In generale ho visto gran parte delle partite della squadra viola perché comunque rimango tifoso. Questa stagione è stata un po’ maledetta, noi che giochiamo sappiamo che a volte, pur con tutto l’impegno del mondo, è difficile venir fuori da certe situazioni. Sembra che la sfortuna ti giochi contro. Invece i ragazzi sono stati bravi a risollevarsi, anche col Crystal Palace hanno fatto una grandissima partita. Non tutto è da buttare, poi è chiaro che i tifosi sono ambiziosi e si aspettano di più”.

Mancherà la Conference League?

“Sicuramente, i tifosi si sono abituati ad avere le partite anche il giovedì. Però l’obiettivo penso sia quello di tornarci presto”.

Qui l'intervista completa