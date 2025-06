RFV Il CNB di Calamai: "Viti va bene, ma non tolga il posto ai titolari in difesa"

Luca Calamai nel suo "Caffè nero bollente" di oggi, come sempre all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato così dell'ultimo acquisto (in attesa di ufficialità) del mercato gigliato, Mattia Viti: "Viti mi piace perché è giovane, ha talento, mi risulta essere tifoso della Fiorentina, è italiano. C'è più di un motivo che me lo fa guardare con simpatia. C'è un però, perché Viti? La Fiorentina, anche ragionando sulla possibile partenza con la difesa a tre di Pioli aveva già sei difensori centrali. Va bene Viti a patto che non arrivi a togliere il posto a qualcuno di quei giocatori che per me sono fondamentali. Bene, anzi benissimo, se prende il posto di Moreno.

Può andare anche il fatto che non torni Valentini, anche se devo dire l'argentino a Verona mi era piaciuto. Non andrebbe altrettanto bene se Viti andasse a prendere il posto di Ranieri, Comuzzo o Pongracic. Aspettiamo le prossime mosse di mercato. Non vedevo la necessità di un difensore in più, comunque ben venga questo ragazzo di talento".