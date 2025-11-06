RFV Bressan su Vanoli: "Deve pensare prima all'aspetto mentale. poi al gioco"

vedi letture

Mauro Bressan, ex centrocampista della Fiorentina da due gol in 49 presenze in maglia viola, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" del probabile nuovo allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli e del nuovo Ds Roberto Goretti: "Diciamo che ho visto la partita con il Lecce ed è una sofferenza. Pensavo: 'Ok, da oggi si comincia' e invece tranne i primi dieci minuti, poi è bastato un episodio e ciao bambini. Quando vedi queste cose qua, capisci che senza la testa si va da poche parti, a livello mentale si sta sciogliendo, basta un episodio e si sfalda. Prima di pensare al gioco bisogna liberarsi mentalmente da queste ansie. Devono andare in campo e pensare di andare a divertirsi, per poter cambiare la mentalità attuale".

Cosa ne pensa di Paolo Vanoli?

"Paolo è un ex compagno e un amico. Arriva in un momento delicato e gli auguro il meglio. Credo, che abbia le capacità per entrare nella testa dei giocatori, per poi pensare al gioco in campo, ma prima deve pensare allo step mentale dei giocatori. Poi essendo un ex giocatore della Fiorentina avrà maggior stimolo di regalare gioie al tifo viola".

Cosa ti aspetti da Roberto Goretti come Ds?

"Prima lavorava dietro le quinte, mentre ora è in pole position. Diamoli fiducia, io credo che farà di tutto per aiutare la Fiorentina. Adesso la figura più importante è Vanoli, che deve risollevare la squadra. Credo che Goretti potrà aiutare la Fiorentina a gennaio soddisfacendo le richieste di Vanoli, che dovrà vedere se ci sono delle mancanze in qualche ruolo. Ora Vanoli deve aiutare la Fiorentina a uscire da questa situazione inaspettata".

Ascolta l'intervista completa su Radio FirenzeViola