Galloppa a Sky: "Ho preferito non cambiare assetto. Martinelli meritava una chance"
Il tecnico della Fiorentina primavera, oggi alla guida della prima squadra gigliata, Daniele Galloppa è intervenuto ai microfoni di SkySport nel prepartita della sfida tra la Fiorentina e il Mainz. Queste le sue parole: "Per il poco tempo che abbiamo avuto ho preferito non cambiare assetto. Vorrei un interpretazione da grande squadra. Qualche cambio è stato forzato con qualcuno acciaccato e non al 100%. Poi Martinelli, mi sembrava giusto dargli una chance con David pronto per domenica".
Ieri ha detto "non svegliatemi" ma ha dormito?
"Poco perché abbiamo studiato tanto. E' bellissimo spero che i ragazzi vadano al massimo e tengano alti i colori della Fiorentina".
Quali sono state le prime parole che ha usato in spogliatoio?
"Le prime parole che mi sono sentito di dire è ce ci dobbiamo aiutare tra di noi. Il trasporto da fuori passa da dentro. I ragazzi sono responsabili, mi sono piaciuti i loro cocchi. Per le rivoluzioni ci vuole tempo. Si vedrà".
Di cosa parlavate con Ferrari?
"Di questi giorni. Di come ho visto i ragazzi. Discorsi semplici e sereni. Mi ha detto di trasmettere entusiasmo e di godermi questa partita. Sono felice di stare qui con questa squadra".
