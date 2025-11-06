Radio FirenzeViola, dalle 18:00 Mainz-Fiorentina: seguila con noi!

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Alle 18:00 arriva "Se fosse sempre domenica", la trasmissione che vi tiene compagnia durante i match nazionali ed europei della Fiorentina. Questo pomeriggio, in occasione di Mainz-Fiorentina (match valido per il terzo turno della fase a girone unico di Conference League) in studio ci saranno Tommaso Loreto e Chiara Andrea Bevilacqua. La radiocronaca della gara invece sarà affidata al nostro inviato in Germania Pietro Lazzerini.